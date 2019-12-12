Слуцкий выложил очередное забавное видео

Российский тренер Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал очередное забавное видео.

Напомним, 2 декабря специалист покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

В соцсети Слуцкий опубликовал видео, подчеркнув, что 10 дней находится без работы.

"Когда вернулся домой и уже десять дней без работы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.

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