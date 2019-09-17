Слуцкий выразил поддержку актеру Устинову, осужденного за сопротивление росгвардейцу

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Слуцкий выразил поддержку актеру Устинову, осужденного за сопротивление росгвардейцу
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий выразил поддержу актеру Павлу Устинову,  который был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за сопротивление росгвардейцу во время митинга в Москве.

В сторис своего Instagram Слуцкий опубликовал картинку "Я/мы Павел Устинов".

Стоит отметить, что в суде не были приняты во внимания показания свидетелей о том, что актер не оказывал сопротивления. 

Не пропустите: Слуцкий рассказал, почему выкладывает приколы про себя в своем инстаграме. | http://soccernews.ru

 
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