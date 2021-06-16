Слуцкий высказался о будущем Кварацхелии в "Рубине"
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что он ждет возвращения в команду грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, который намерен покинуть казанский клуб в летнее трансферное окно.
"Вся команда в полном составе соберется к 20 июня. Сегодня у нас есть 90 процентов состава, естественно, все приступили к тренировкам. Ждем ли Хвичу Кварацхелию? Да, конечно", - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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