Слуцкий высказался о гипотетическом возвращении Головина в Россию

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выразил мнение, что полузащитнику "Монако" Александру Головину ни в коем случае не нужно возвращаться в чемпионат России.

"Я ему точно ни при каких обстоятельствах этого не желаю. Он играет в "Монако", его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом все пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Если "Монако" сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина еще будет время для шага в большой европейский клуб", - приводит слова Слуцкого Sport24.

24-летний Головин является воспитанником ЦСКА. В 2018 году он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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