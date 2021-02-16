Слуцкий высказался о гипотетическом возвращении Головина в Россию
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выразил мнение, что полузащитнику "Монако" Александру Головину ни в коем случае не нужно возвращаться в чемпионат России.
"Я ему точно ни при каких обстоятельствах этого не желаю. Он играет в "Монако", его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом все пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Если "Монако" сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина еще будет время для шага в большой европейский клуб", - приводит слова Слуцкого Sport24.
24-летний Головин является воспитанником ЦСКА. В 2018 году он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Известны сроки возвращения Головина в состав "Монако". | http://soccernews.ru
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