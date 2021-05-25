Слуцкий высказался о Хвиче

Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о том, как летом следует поступить Хвиче Кварацхелии.

– Какое лучшее решение будет для Кварацхелии этим летом?

– Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение – он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу?

– Вы говорили, что когда только пришли в "Рубин" и увидели Хвичу, то поняли, что оказались в клубе не зря. Не будет тяжело с ним расставаться? Заменить такой талант трудно.

– Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения.

Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России.

– Как "Рубин" будет перестраивать игру после его ухода? Или это не системная потеря?

– Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома в том, то он не системообразующий игрок.

Квара яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не будем менять стиль и систему игры.

– Вы еще ищете замену Хвичу или уже нашли?

– У нас есть масса вариантов. Есть Зурико, который может стать прямой заменой Хвичи. Сборы он будет проходить с "Рубином", а дальше – посмотрим. Но у нас еще Кварацхелия никуда не ушел. Поэтому мы держим в уме различные варианты.

– Какие у вас с ним отношения? Будете так же поддерживать контакт, как с Головиным и Эдегором?

– Отличные отношения. Хвича плохо говорит по-русски и по-английски. Я боюсь, мне нужно выучить грузинский, чтобы поддерживать с ним связь!

– Языковой барьер не станет для него проблемой в Европе?

– Он еще молод. Знаете, я выучил язык, когда мне было 45 лет. А 20-летний молодой человек обязан его выучить.

Головин уехал в "Монако", не зная языка совсем. Сейчас это не проблема. Миранчук вряд ли знал язык, когда поехал в Италию. Если Хвича выучит английский, то у нас сохранится общение, – сказал Слуцкий.

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