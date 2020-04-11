Слуцкий высказался о конфликте Уткина и Дзюбы

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Слуцкий высказался о конфликте Уткина и Дзюбы

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал медиаконфликт между видеоблогером Василием Уткиным и нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.

"Это не моя война. Вася вообще так развлекается, и это его поле деятельности. Он смог втянуть Артёма, или Артём втянулся, на то поле, где выиграть у Васи не может ни один человек в мире", - сказал Слуцкий.

Уткин часто троллит Дзюбу в своём видеоблоге и соцсетях. Недавно футболист ответил на выпады в свой адрес, указав, что его оппонент деградировал и теперь пытается напоминать о себе, оскорбляя других. Журналист отреагировал на заявление спортсмена, послав его на три буквы.  

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