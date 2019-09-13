Слуцкий высказался о лидерстве "Витесса" в чемпионате Нидерландов
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Нидерландов.
"То, что мы в данный момент лидируем, ничего не значит. Сыграно лишь пять матчей, мы не опережаем конкурентов ни по очкам, ни по качеству игры. Безусловно, нам придали уверенность победа над АЗ и ничья с "Аяксом". В прошлом сезоне мы ни разу не выигрывали у команд из топ-4, были только ничьи", - приводит слова Слуцкого NOS.
После пяти туров "Витесс", набрав 11 очков, занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. 2-3 место делят "Аякс" и ПСВ, которые набрали по 10 очков и имеют по игре в запасе.
Не пропустите: Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола назвал сроки восстановления травмированного Ляпорта
-
Моуринью поблагодарил Месси
-
Аллегри сделал заявление об уходе из "Ювентуса"
-
Слуцкий высказался о лидерстве "Витесса" в чемпионате Нидерландов
-
Это'О оценил шансы Мане и Салах выиграть "Золотой мяч"
-
Экс-форвард "Спартака" будет выступать в Беларуси. Это его 15-й клуб за карьеру
-
АПЛ назвала имя лучшего тренера турнира в августе
-
Григорян рассказал о несостоявшемся переходе Яя Туре в "Тамбов"
-
Семин поддержал ребенка с прической Ибрагимовича
-
Марселино назвал неожиданную причину своего увольнения из "Валенсии"
-
Что посмотреть на выходных? Выделяем главные матчи в европейских ТОП-5 чемпионатах
-
Шесть игроков "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Лестером"
-
Пукки признан лучшим игроком АПЛ в августе
-
Абаев рассказал о паранойе Кучука во время работы в "Локомотиве"
-
Рэшфорд сравнил Моуринью и Сульшера
-
Сборная России поддержала сибирского мальчика, конфликтующего с школой из-за причёски
-
Четыре клуба ведут борьбу за Милинковича-Савича
-
Кулибали: "Наполи" выиграет Серию А в этом сезоне"
-
Уткин: "В истории с Кокориным и Мамаевым наступило время беспредела"
-
"Барселона" нацелилась на Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23