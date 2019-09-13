Слуцкий высказался о лидерстве "Витесса" в чемпионате Нидерландов

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Слуцкий высказался о лидерстве "Витесса" в чемпионате Нидерландов
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Нидерландов.

"То, что мы в данный момент лидируем, ничего не значит. Сыграно лишь пять матчей, мы не опережаем конкурентов ни по очкам, ни по качеству игры. Безусловно, нам придали уверенность победа над АЗ и ничья с "Аяксом". В прошлом сезоне мы ни разу не выигрывали у команд из топ-4, были только ничьи", - приводит слова Слуцкого NOS.

После пяти туров "Витесс", набрав 11 очков, занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. 2-3 место делят "Аякс" и ПСВ, которые набрали по 10 очков и имеют по игре в запасе.

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