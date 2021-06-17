Слуцкий высказался о назначении Березуцкого в ЦСКА

Фото: инстаграм Слуцкого

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о назначении Алексея Березуцкого и.о. тренера ЦСКА.

"Я много лет работал с Лешей как с игроком. Он также входил в мой тренерский штаб, был ассистентом. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек.

Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Чего я ему искренне и желаю.

Он получил опыт в качестве ассистента и в "Витессе", и в ЦСКА. Поэтому у него есть все предпосылки для того, чтобы реализовать тот шанс, который ему представился. Со своей стороны я буду безумно за него переживать!" - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".

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