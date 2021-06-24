Слуцкий высказался о перспективах Игнатьева
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался после победы в товарищеском матчем с "Нижним Новгородом" (2:1), и рассказал о перспективах Ивана Игнатьева.
"Я больше делаю выводы индивидуального характера, потому что даже если взять тот вариант состава, который был в первом тайме, я с трудом представляю, что мы когда-то сможем выйти на поле одновременно без Уремовича, Бегича, Ин Бома, Кварацхелии, Макарова и Бакаева. Понятно, что кто-то может отсутствовать, но все одновременно вряд ли. Поэтому сегодня фланги были относительно экспериментальны, Йевтича мы поставили в эту зону. Поэтому я больше оцениваю текущий индивидуальный уровень готовности. Есть определенные выводы, но я их лучше оставлю при себе. Они текущие, не глобальные, это та ситуация, когда ты постоянно анализируешь и получаешь какую-то новую информацию
Хвича, Ин Бом, Уремович, Бегич, Бакаев, Меркулов завтра будут работать в общей группе. У них усталостные мини-повреждения, поэтому не было смысла форсировать и готовить их на эту игру. Все они будут готовиться к игре, которая будет 27 июня. И сегодня, если бы была сверхнеобходимость, они могли бы выйти. Но мы посчитали нужным, чтобы у них более плавным был вход в сезон. У Костюкова воспалились лимфоузлы, может быть, 2-3 дня понадобится для возвращения в общую группу.
В какой форме находится Иван Игнатьев? Он в тренировках выглядит очень хорошо. Он много забивает на тренировках, он молодой игрок, мы все надеемся, он сможет совершить качественный прорыв. Если бы мы не надеялись, его бы уже не было в команде", — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
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