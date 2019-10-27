Слуцкий высказался о поражении "Витесса"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о поражении своей команды в матче 11-го тура Эредивизии с "Ден Хаагом" (0:2).
"Сложно ли принять тот факт, что наша команда больше не непобедима? Но это так. Есть встречи, в которых невозможно выиграть. Думаю, если бы нам дали еще два часа мы бы все равно не забили. Такое случается в футболе, это нормально. У меня нет вопросов. Я горжусь командой", - сказал Слуцкий.
"Витесс" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 23 балла.
А еще: "Витесс" Слуцкого проиграл аутсайдеру Эредивизи| http://soccernews.ru
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|Команда
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|Фейеноорд
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|4
|АЗ
|34
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|Витесс
|34
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|6
|Утрехт
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|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23