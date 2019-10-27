Слуцкий высказался о поражении "Витесса"

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Слуцкий высказался о поражении "Витесса"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о поражении своей команды в матче 11-го тура Эредивизии с "Ден Хаагом" (0:2).

"Сложно ли принять тот факт, что наша команда больше не непобедима? Но это так. Есть встречи, в которых невозможно выиграть. Думаю, если бы нам дали еще два часа мы бы все равно не забили. Такое случается в футболе, это нормально. У меня нет вопросов. Я горжусь командой", - сказал Слуцкий.

"Витесс" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 23 балла.

А еще: "Витесс" Слуцкого проиграл аутсайдеру Эредивизи| http://soccernews.ru
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