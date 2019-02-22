Слуцкий высказался о предстоящем матче с "Эмменом"

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Слуцкий высказался о предстоящем матче с "Эмменом"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о предстоящего матча чемпионата Голландии с "Эмменом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Очень хорошая, опытная команда. Одна из самых опытных. Средний возраст игроков - 27-28 лет. Возможно, самая опытная.

Матч с "Виллемом II" был важен не только из-за победы. Мы попробовали новую схему, новую расстановку, играли агрессивнее, думаю, всем понравился стиль. Мы показали мастерство и самоотверженность и заслужили победу.

Конечно, матч с "Эмменом" будет сложный. Искусственное поле для нас всегда трудное, мы не можем использовать некоторых футболистов на искусственном поле после серьезных травм, таких, как Мусонда и Гонг. О Дарфалу стоит забыть как минимум на три недель, это была серьезная травма. 

Поскольку мы претендуем на высокие места в чемпионате, нам нужно выигрывать несколько матчей подряд. Один - это недостаточно", - заявил Слуцкий.

Матч пройдет состоится 24 февраля на стадионе "Де Аду Мердейк". Начало - в 16:30.

"Витесс" занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в активе 33 очка.

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