Слуцкий высказался о предстоящем матче с "Эмменом"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о предстоящего матча чемпионата Голландии с "Эмменом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Очень хорошая, опытная команда. Одна из самых опытных. Средний возраст игроков - 27-28 лет. Возможно, самая опытная.
Матч с "Виллемом II" был важен не только из-за победы. Мы попробовали новую схему, новую расстановку, играли агрессивнее, думаю, всем понравился стиль. Мы показали мастерство и самоотверженность и заслужили победу.
Конечно, матч с "Эмменом" будет сложный. Искусственное поле для нас всегда трудное, мы не можем использовать некоторых футболистов на искусственном поле после серьезных травм, таких, как Мусонда и Гонг. О Дарфалу стоит забыть как минимум на три недель, это была серьезная травма.
Поскольку мы претендуем на высокие места в чемпионате, нам нужно выигрывать несколько матчей подряд. Один - это недостаточно", - заявил Слуцкий.
Матч пройдет состоится 24 февраля на стадионе "Де Аду Мердейк". Начало - в 16:30.
"Витесс" занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в активе 33 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|22
|57
|2
|Аякс
|22
|53
|3
|Фейеноорд
|22
|42
|4
|АЗ
|22
|40
|5
|Витесс
|22
|33
|6
|Утрехт
|22
|32
|7
|Хераклес
|22
|32
|8
|ВВВ Венло
|22
|29
|9
|Гронинген
|22
|27
|10
|АДО Ден Хааг
|22
|27
|11
|Фортунна Ситтард
|22
|26
|12
|Виллем II
|22
|25
|13
|Зволле
|22
|25
|14
|Эксельсиор
|22
|25
|15
|Херенвен
|22
|24
|16
|Эммен
|22
|24
|17
|Де Графсхап
|22
|18
|18
|НАК Бреда
|22
|16