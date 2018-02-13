Слуцкий высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался по поводу проблем "Манчестер Юнайтед".

"На мой взгляд, "Манчестер Юнайтед" слишком зависим от футболистов - в плане выстроенности и качества игры у Моуринью самая слабая команда из первой четвёрки АПЛ. Что не обязательно прямой показатель результата. Просто ставка сделана на футболистов топ-уровня, которые могут решить исход любого матча. Что сработает в концовке - тренеры, которые делают ставку на командную игру, или "Юнайтед", больше рассчитывающий на индивидуальные действия? Это основной философский вопрос этого противостояния. Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы сработал первый вариант, но я понимаю, что внутри этой четвёрки возможны любые расклады" - сказал Слуцкий.

Отметим, что по итогам 27 туров "МЮ" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 56 очков.

Напомним, ранее Слуцкий назвал главного претендента на победу в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru