Слуцкий высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"

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Слуцкий высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался по поводу проблем "Манчестер Юнайтед".

"На мой взгляд, "Манчестер Юнайтед" слишком зависим от футболистов - в плане выстроенности и качества игры у Моуринью самая слабая команда из первой четвёрки АПЛ. Что не обязательно прямой показатель результата. Просто ставка сделана на футболистов топ-уровня, которые могут решить исход любого матча. Что сработает в концовке - тренеры, которые делают ставку на командную игру, или "Юнайтед", больше рассчитывающий на индивидуальные действия? Это основной философский вопрос этого противостояния. Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы сработал первый вариант, но я понимаю, что внутри этой четвёрки возможны любые расклады" - сказал Слуцкий.

Отметим, что по итогам 27 туров "МЮ" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 56 очков.

Напомним, ранее Слуцкий назвал главного претендента на победу в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии
Сергей

Кто он такой, чтобы высказываться об их проблемах??? Жирная жаба!!! Тренируй 2-ю лигу

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3 Ливерпуль 27 54
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5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
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9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
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