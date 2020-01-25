Слуцкий высказался о прогрессе Головина

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий порассуждал об игре полузащитника "Монако" Александра Головина и перспективах его карьеры.

"Головин уже находится в топовой команде, играя на топ-уровне. И этот уровень он потихоньку пытается превзойти, прибавляя во всех игровых компонентах. Вопрос о том, что Головину надо покидать клуб, точно не стоит в острой форме. Сначала он должен стать футболистом, который будет явно выделяться на фоне одноклубников.

Как только он перерастёт уровень этого клуба, варианты с другими командами появятся автоматически. Пока я доволен динамикой его прогресса. А когда говорят: "Ой, а где там "Монако"-то?", хочу сразу ответить: "Вы что, издеваетесь?". Тилеманс, не проходящий в стартовый состав "Монако", солирует в "Лестере"! Вот это и есть уровень конкуренции", - сказал Слуцкий.

Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро, с тех пор он сыграл 57 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

Первой взрослой командой в карьере хавбека был ЦСКА, где он дебютировал как раз под руководством Слуцкого.

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