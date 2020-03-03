Слуцкий высказался о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА-2023

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к решению провести в 2023 году в Казани матч за Суперукубок УЕФА.

"Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани - это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к Чемпионату Мира, и в Казани он был готов одним из первых", - сказал Слуцкий.

Еврокубковый матч пройдёт на стадионе "Казань Арена", вместимость которого составляет 45 тысяч зрителей.

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