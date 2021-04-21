Слуцкий высказался о развале Суперлиги

Теги леонид слуцкийсуперлига (европейская)

Слуцкий высказался о развале СуперлигиФото: Твиттер @sportbox 
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал новости о закрытии европейской Суперлиги.

"Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то, что он очень зависит от финансов, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Когда говорю о традициях, то имею в виду болельщиков, клубные цвета, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют.

Поэтому, как только появилась информация про Суперлигу, мне стало очень любопытно, что же победит в этом мире – традиции или финансовая составляющая, которая тоже для любого клуба крайне важна.

И я очень рад, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей", – приводит слова специалиста "Р-Спорт".

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