Слуцкий высказался о развале Суперлиги

Фото: Твиттер @sportbox

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал новости о закрытии европейской Суперлиги.

"Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то, что он очень зависит от финансов, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Когда говорю о традициях, то имею в виду болельщиков, клубные цвета, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют.

Поэтому, как только появилась информация про Суперлигу, мне стало очень любопытно, что же победит в этом мире – традиции или финансовая составляющая, которая тоже для любого клуба крайне важна.

И я очень рад, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей", – приводит слова специалиста "Р-Спорт".