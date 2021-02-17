Слуцкий высказался о ситуации с Широковым, который избил арбитра
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением об инциденте с бывшим полузащитником сборной России Романом Широковым, который избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительского турнира.
"К Роме я отношусь с большой человеческой симпатией. Поэтому мне трудно его осуждать. Понятно, он уже сам пожалел, что это сделал. Вообще я считаю, что Широкову не нужно участвовать в подобного рода соревнованиях. Он футболист очень высокого уровня. Ему нужно играть где-то среди ветеранов. Чтобы не было таких реакций. А такие турниры — не по Сеньке шапка", - приводит слова Слуцкого Sport24.
Напомним, что Широков нанес Данченкову несколько ударов по голову после того, как арбитр показал ему красную карточку. За это Широков был приговорен к 100 часам общественных работ и компенсации пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.
Не пропустите: Широкову снизили зарплату по месту работы. Он должен платить компенсацию избитому судье. | http://soccernews.ru
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