Слуцкий высказался о скандале с интервью Фролова про российскую власть и последующим штрафом

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями о ситуации с вратарём "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который в интервью жёстко раскритиковал российскую власть и президента страны Владимира Путина, за что впоследствии был оштрафован клубом.

"Политические высказывания футболистов и тренеров создают особый резонанс? Здесь всё объяснимо. Во-первых, у нас весь спорт - и футбол, и хоккей - дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов. Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа - и Фролов не стал нападающим, а просто высказал свою гражданскую позицию - это всегда очень болезненно воспринимается.

Самым резонансным за всё время, безусловно, было интервью Панарина, но там сложнее было, чтобы ему что-то прилетело, потому что он играет в НХЛ. Вот и здесь все считают, что футболисты и спортсмены в целом не совсем имеют право, и всегда это очень бурно обсуждается. Моё мнение? Здесь очень двоякая ситуация. "Крылья Советов", как и многие другие команды, - дотационный клуб. С одной стороны, это не очень этично, а с другой - независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию", - заявил Слуцкий.

Ранее депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев заступился за Фролова, отметив, что голкипер "сказал то, о чём люди разговаривают на кухне".

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