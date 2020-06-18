Слуцкий высказался о скором возобновлении РПЛ

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий порассуждал о готовности своей команды к рестарту РПЛ, а также предположил, что станет козырем после столь длительного перерыва в сезоне.

"Всегда очень сложно после такой длинной паузы говорить о том, готов ты или нет, потому что тебе может казаться, что готов, а фактически получится, что ты не готов. Когда мы говорим о нормальной предсезонной подготовке, то мы говорим о том, всё ли выполнено. Мы можем оценить качество контрольных поединков, которые были проведены. Здесь, всё-таки, всё было достаточно специфично.

Мой прогноз на оставшуюся часть чемпионата: практически всё будет зависеть от качества замен. Каждая команда имеет возможность выпускать пять свежих футболистов на футбольное поле. Я думаю, что почти все команды будут пользоваться этой возможностью. В первых играх это будет необходимо, потому что просто очень сложно держать игровой тонус после такой длинной паузы. В последующих матчах это будет необходимо, потому что мы будет играть в очень жёстком игровом микроцикле. Плюс уже будут наслаиваться какие-то травмы, дисквалифиции у всех команд. Поэтому я уверен, что начиная с первой игры и продолжая по ходу оставшихся матчей всё будет зависеть от качества людей, выходящих на замену", - сказал Слуцкий.

Напомним, что "Рубин" по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

В субботу казанцы на выезде сыграют с "Уралом".

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