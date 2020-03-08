Слуцкий высказался о судействе в матче с "Крыльями Советов"



Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды от "Крыльев Советов" (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

"Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить. Эпизоды с желтыми карточками Хвичи? У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство.

Не могу сказать, что у нас было много моментов, но могу довольствоваться, что после красной карточки мы не бросили играть", – приводят слова Слуцкого российские СМИ.

"Рубин" не может выиграть уже на протяжении девяти матчей подряд в Российской Премьер-Лиге. В данный момент казанский клуб находится в зоне переходных матчей и занимает 14-ю позицию.

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