Слуцкий высказался о судействе в матче с "Крыльями Советов"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды от "Крыльев Советов" (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.
"Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить. Эпизоды с желтыми карточками Хвичи? У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство.
Не могу сказать, что у нас было много моментов, но могу довольствоваться, что после красной карточки мы не бросили играть", – приводят слова Слуцкого российские СМИ.
"Рубин" не может выиграть уже на протяжении девяти матчей подряд в Российской Премьер-Лиге. В данный момент казанский клуб находится в зоне переходных матчей и занимает 14-ю позицию.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|Ростов
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|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
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|5
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|6
|Арсенал Тула
|21
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|7
|Динамо Москва
|21
|27
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|20
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|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|20
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
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|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
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|20
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|Сочи
|19
|15