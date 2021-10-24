Слуцкий высказался о судействе в матче "Уфа" - "Рубин"

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от ничьей с "Уфой" (1:1) в матче 12-го тура РПЛ, а также высказался о судействе.

"Хорошо, что мы так отреагировали во втором тайме, качеством нашей игры во втором тайме я удовлетворен. Жаль, что не дожали. Хочу сказать, что арбитр сегодня точно не повлиял на ход матча, его решения не были критичными ни для одной из команд. Как я понимаю насчет ВАР, был правильно отменен пенальти в наши ворота, также правильно пенальти отменили и в ворота "Уфы". Пусть это будет чуть-чуть дольше, но зато будут приниматься правильные решения", — сказал Слуцкий.

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