Слуцкий высказался о своём тренерском уровне

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий дал оценку своим профессиональным качествам.

"Я безумно счастлив, что у меня был период карьеры в Европе. И английский опыт, и голландский. Вот правда - безумно счастлив! Сегодня же я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим... да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял - это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами.

Необходимо быть максимально эффективным и полезным на том месте, где ты сейчас работаешь. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: "Ну, вот там-то да. А у нас...". И здесь, и в Европе есть свои плюсы. Но тренер без сумасшедшей внутренней энергетики и глубочайшей вовлечённости в профессию работать не может. И тут неважно, кого ты тренируешь - коллектив любительской лиги или "Барселону", - сказал Слуцкий.

Тренер возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. До этого он работал в английском "Халле" и голландском "Витессе". В обоих случаях его увольняли.

Не пропустите: Слуцкий: "К переходу Тиля в "Спартак" я никакого отношения не имел". | http://soccernews.ru