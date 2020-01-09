Слуцкий высказался о возможном переезде Чалова в АПЛ

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Слуцкий высказался о возможном переезде Чалова в АПЛ

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями о целесообразности перехода форварда ЦСКА Фёдора Чалова в один из клубов АПЛ.

"Мне сложно что-то советовать ему. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то, если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной", - сказал Слуцкий.

Напомним, что прошлым летом ЦСКА не отпустил Чалова в "Кристал Пэлас". Сейчас СМИ связывают его с "Челси" и "Брайтоном".

В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл за армейцев 27 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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