Слуцкий высказался о возможном подписании контракта с Хондой

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Слуцкий высказался о возможном подписании контракта с Хондой

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий допустил, что клуб заключит контракт с полузащитником Кейсуке Хондой.

"Конечно, есть такая вероятность. Я видел, как он играет, и у меня нет сомнений по поводу его качеств и физического состояния. Вопрос только в том, чего он хочет в будущем. Ему 33, но он не потерял мастерство. Он никогда не был быстрым, поэтому не мог лишиться скорости. Но у него множество других качеств", - сказал Слуцкий.

Напомним, что Хонда, который является свободным агентом, находится на просмотре в "Витессе".

Слуцкий хорошо знаком с японцем по совместной работе в ЦСКА, за который футболист выступал с 2010 по 2013 год.

Не пропустите: Слуцкий решил покинуть "Витесс". | http://soccernews.ru
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