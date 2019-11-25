Слуцкий высказался о возможном увольнении из "Витесса"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий отреагировал на информацию, что болельщики команды требуют его отставки.
"Могу понять наших фанатов. Если мы проигрываем несколько матчей подряд, то им больно. Как и игрокам, и мне, всем нам. Это сложная ситуация. Со стороны болельщиков это нормальная реакция. Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды. Я не волнуюсь за себя. Никогда не делаю этого. Я думаю исключительно о команде. Для меня важно только это", - цитирует российского специалиста Omroep Gelderland.
"Витесс" потерпел четыре поражения подряд в Эредивизи, однако до сих пор занимает 4-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Слуцкий может покинуть занимаемый пост ради нового вызова. В частности, им интересуется "Монако".
Не пропустите: Фанаты "Витесса" требуют увольнения Слуцкого. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Витесс
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|Хераклес
|34
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|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
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|ВВВ Венло
|34
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
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|17
|Де Графсхап
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|НАК Бреда
|34
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