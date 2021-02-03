Слуцкий высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на информацию о том, что Квинси Промес может вернуться в "Спартак".

"Нам доводилось пересекаться с ним, когда я работал в "Витессе". И в том сезоне он выступал так же ярко, как и в "Спартаке". Однако уже прошел год, и я смотрел несколько игр "Аякса". Он не играл или выходил на небольшое количество времени.

Не думаю, что футболист такого уровня может растерять свои качества за такой короткий промежуток времени. Поэтому, считаю, что если у него будет все хорошо с мотивацией, то для РПЛ это большой трансфер", - приводит слова Слуцкого "Матч ТВ".

В этом сезоне на счету Промеса шесть голов и один ассист в 25 играх.

Футболист выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Напомним, что "красно-белые" хотят арендовать игрока с опцией выкупа.

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