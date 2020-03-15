Слуцкий высказался о возможной приостановке РПЛ из-за коронавируса

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями о возможной паузе в российской Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.

"Я не могу это комментировать. Какие могут быть ощущения, когда такая ситуация - то, что творится сейчас в мире. У меня много друзей в Англии и Голландии, я каждый день получаю огромное количество сообщений и звонков. Реально понимаю, что ситуация достаточно серьёзная. Мы будем готовы к любому решению. Есть компетентные люди, которые смогут оценить степень угрозы и принять правильное в данном случае решение. А мы будем обязаны просто напросто подчиниться, какое бы решение ни было вынесено, и никак его даже не пытаться оценить", - сказал Слуцкий.

Ожидается, что решение о приостановке РПЛ будет принято во вторник после консультаций с УЕФА.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились 59 человек.

Не пропустите: Слуцкий прокомментировал свою первую победу на посту главного тренера "Рубина". | http://soccernews.ru