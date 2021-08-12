Слуцкий высказался о вылете "Рубина" из Лиги Конференций
Фото твиттер "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги проигранного поединка 3-го отборочного раунда Лиги Конференций с "Ракувом".
Команда дома уступила со счётом 0:1 и по сумме двух встреч вылетела из еврокубков.
"Если мы будем делить на отдельные эпизоды, то понятно, что (ключевыми были) удаление Самошникова и нереализованный пенальти на 120-й минуте. Мы могли и в основное время забивать, у нас был самый явный момент, когда Абильдгор попал в штангу.
Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели, но сегодня какие-то моменты сложились не в нашу пользу, а апофеозом всего явилась последняя минута", - сказал Слуцкий.
Не пропустите: Слуцкий высказался об отмене правила выездного гола. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
УЕФА может ввести потолок зарплат в европейских клубах
-
У клубов РПЛ две победы в восьми еврокубковых матчах в этом сезоне
-
Ди Мария высказался о будущем Мбаппе в ПСЖ
-
"Сочи" вслед за "Рубином" вылетел из Лиги Конференций
-
Деспотович угодил в скандал из-за комментария в инстаграме
-
Лаксальт оценил уровень РПЛ
-
Карпин - о стычке с Зиданом: "Кто он такой, чтобы мне дерзить?"
-
"Зенит" нацелился на капитана "Наполи"
-
ПСЖ показал первый тренировочный день Месси
-
СМИ узнали зарплату Соболева по новому контракту со "Спартаком"
-
12 футболистов норвежского клуба устроили оргию на стадионе
-
Слуцкий высказался о вылете "Рубина" из Лиги Конференций
-
"Атлетико" объявил о продлении соглашения с Хименесом
-
"Ростов" усилился экс-защитником ЦСКА
-
"Верона" купила хавбека "Манчестер Сити"
-
"Спартак" заключил новый контракт с Соболевым
-
"Рубин" вылетел из Лиги Конференций
-
Лукаку - самый дорогой футболист в истории по общей сумме трансферов
-
РФС наказал двух судей за ошибку в матче "Рубин" - "Ахмат"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0