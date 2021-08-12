Слуцкий высказался о вылете "Рубина" из Лиги Конференций

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги проигранного поединка 3-го отборочного раунда Лиги Конференций с "Ракувом".

Команда дома уступила со счётом 0:1 и по сумме двух встреч вылетела из еврокубков.

"Если мы будем делить на отдельные эпизоды, то понятно, что (ключевыми были) удаление Самошникова и нереализованный пенальти на 120-й минуте. Мы могли и в основное время забивать, у нас был самый явный момент, когда Абильдгор попал в штангу.

Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели, но сегодня какие-то моменты сложились не в нашу пользу, а апофеозом всего явилась последняя минута", - сказал Слуцкий.

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