Слуцкий высказался об игре на "Ак Барс Арене"

Теги рубинлеонид слуцкий

Слуцкий высказался об игре на "Ак Барс Арене"Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий критично высказался о состоянии газона на "Ак Барс Арене" после победы над "Ахматом" (2:1) в третьем туре РПЛ.

– Вторая домашняя игра. На дворе август, а поле явно уже не в порядке. Есть ли нарекания по полю?

– Мы били в колокола весь прошлый год. Здесь, на "Ак Барс Арене", поменяли агронома. Но если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон. Потому что когда делаешь настил в жару, газон просто умирает.

У нас сейчас три домашние игры за восемь дней, я прекрасно понимаю, что это не наш стадион, и всем в принципе абсолютно все равно, в каком состоянии поле, а у нас куча травм, куча проблем, поле едет, несмотря на август. Мы уже миллион раз просили, говорили, приезжали, прислали агронома.

Я не могу понять, почему поле у нас на базе, на котором мы тренируемся каждый божий день на протяжении нескольких месяцев, в идеальнейшем состоянии находится. Когда мы приходим сюда, у футболистов даже нет желания сюда приезжать и играть.

Я уже обращаюсь даже не знаю к кому. Если мы не можем достучаться до руководителей стадиона, и они все равно проводят здесь огромное количество мероприятий на футбольном поле... Мы же все знаем, у нас есть миллион доказательств всех этих мероприятий...

Тогда я уже обращаюсь к руководству республики. У нас хорошая команда, у нас много интересных молодых ярких игроков, мы, портя поле, просто-напросто ограничиваем уровень нашей команды.

Я просто уже не знаю, на каком уровне нужно это говорить, нужно это сообщать. Мы страдаем, и не случайно, что в том году мы огромное количество очков не добрали из-за поля, и на выезде наши показатели гораздо выше, чем дома, – сказал специалист.

Также не пропустите: "Арсенал" продолжает следить за Эдегором. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов