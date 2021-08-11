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Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался об отмене правила выездного гола накануне ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги конференций против "Ракува".

"Я думаю, что правило выездного гола уже давно было атавизмом. Это не применительно к нашей команде и завтрашней команде, а вообще. Поэтому я очень рад, что оно было отменено, так как, на мой взгляд, оно было несправедливым и очень сильно меняло дух и стратегию двухматчевых встреч. В этом плане лично я считаю, что это правильное решение.

Что касается отработки серии пенальти, то игроки вообще часто бьют пенальти после тренировок и отрабатывают их, однако все-таки до конца смоделировать, как ты бьешь пенальти в тренировке и как ты его пробьешь в официальном матче в послематчевой серии... На мой взгляд, корреляции не очень много", - приводит слова Слуцкого сайт "Рубина".

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