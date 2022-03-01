Слуцкий высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о санкциях ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола.

Напомним, что в понедельник было принято решение отстранить от участия в международных соревнованиях все сборные и клубы из РФ.

"Я думаю, что сейчас такое время, когда... Я очень рад, что мы сыграли, и у нас была счастливая возможность продемонстрировать все свои лучшие качества, все свои недостатки на футбольном поле. Мне кажется, это очень важно иметь всем футболистам возможность выходить на поле и демонстрировать свой уровень мастерства.

Микроклимат среди легионеров в свете последних событий? В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему, договорились о том, что мы все вместе, пока нам ситуация это позволяет. Больше к этой теме не возвращались", - сказал Слуцкий.

Не пропустите: Слуцкий подвёл итоги матча "Зенит" - "Рубин". | http://soccernews.ru