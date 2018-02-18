Слуцкий высмеял свою работу в "Халл Сити"



Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поучаствовал в КВН.

Специалист поиронизировал насчет своей работы в чемпионате Англии.

Видео: Тренер смеется над собой.

Напомним, что Слуцкий возглавлял клуб Чемпионшипа "Халл Сити" около полугода, а затем был уволен после серии провальных результатов.

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