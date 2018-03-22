Слуцкий: "Я буду оценивать только уровень футболистов, а не их принадлежность к клубу"

Новоиспеченный наставник "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал свою предстоящую работу в голландском клубе.

"Я буду оценивать только уровень футболистов, а не их принадлежность к клубу. Да, у "Витесса" есть футболисты из "Челси", и в английском "Халл Сити" у меня было три игрока оттуда. Аренда - это обычная история для футбола. Вряд ли Абрамович будет звонить и говорить, какого футболиста мне ставить в состав" - приводят слова Слуцкого российские СМИ.

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