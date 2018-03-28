Слуцкий: "Я бы хотел вновь поработать в Англии"



Бывший главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о своем желании вновь поработать в Англии.

"Чемпионшип можно назвать смесью английского футбола с европейским. В итоге многое в нем оказалось незнакомым для меня. Опыт в "Халле" был для меня бесценным. Сейчас я более сильный тренер, чем был год назад. В данный момент моя задача – провести работу над ошибками. А затем я хотел бы вновь поработать в Англии", - приводит слова Слуцкого The Set Pieces.

Напомним, что со следующего сезона Слуцкий будет тренировать голландский "Витесс".

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