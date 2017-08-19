Слуцкий: "Я думаю, что мы заслужили как минимум ничью"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий поделился эмоциями после матча четвёртого тура Чемпионшипа против КПР.

"Трудно что-то сказать после этой игры, потому что мы упустили наш шанс из-за травм. Сейчас очень тяжёлое время для меня и для игроков. Мы потеряли троих футболистов в матче с "Вулверхэмптоном", а затем мы потеряли ещё двух в первой половине игры с КПР. Было очень сложно, потому что мы не могли контролировать мяч, и это означало, что мы должны были активно играть в защите. Мы играли нормально и имели прекрасные шансы. У нас было несколько хороших моментов, когда счёт был 1:1. Был невероятный шанс сравнять счёт во время углового, но мы не реализовали его. Это очень расстраивает. Это очень плохой результат. Я думаю, что мы заслужили как минимум ничью" - приводит слова Слуцкого официальный сайт "тигров".

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