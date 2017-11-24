Слуцкий: "Я не ощущаю давления перед матчем с "Бристоль Сити"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий заявил, что он не думает о своей возможной отставке перед матчем 19-го тура Чемпионшипа с "Бристоль Сити".

"Мы неплохо провели два последних матча. И в поединке с "Бристоль Сити" тоже будет действовать активно. Это важный поединок для нашей команды. Я не чувствую давления из-за возможной отставки. Наш соперник хорошо играет на выезде, поэтому это будет тяжелый матч. Но мы должны порадовать фанатов", - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

После 18 туров "Халл Сити" с 18 очками занимает 20 место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что в последний раз "тигры" побеждали 21 октября, выиграв у "Барнсли" (1:0).

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