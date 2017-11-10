Слуцкий: "Я не осознавал, что в "Халле" будет так тяжело"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от работы у руля "тигров".

"Я долго шёл к этой работе. Очень часто, когда с коллегами общаемся, они говорят: "Я не пойду в эту команду - там куча проблем". А я им отвечаю: "А неужели вы не понимаете, что если команда меняет тренера, то это автоматически проблемная команда?". То есть если бы она не была проблемная, то там просто не меняли бы тренера. В 90% случаев замена идёт, когда что-то не так. Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьёзные проблемы. Что подтверждают не только "Халл", но и "Мидлсбро", и "Сандерленд". Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока не выгонят, скажем так. И я не собираюсь всё бросить и уехать. "Никогда не сдавайся" - это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации" - сказал Слуцкий.

Напомним, что по итогам 16 туров "Халл" занимает 20-е место в Чемпионшипе, имея в своём активе 16 очков.

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