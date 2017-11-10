Слуцкий: "Я не осознавал, что в "Халле" будет так тяжело"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от работы у руля "тигров".
"Я долго шёл к этой работе. Очень часто, когда с коллегами общаемся, они говорят: "Я не пойду в эту команду - там куча проблем". А я им отвечаю: "А неужели вы не понимаете, что если команда меняет тренера, то это автоматически проблемная команда?". То есть если бы она не была проблемная, то там просто не меняли бы тренера. В 90% случаев замена идёт, когда что-то не так. Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьёзные проблемы. Что подтверждают не только "Халл", но и "Мидлсбро", и "Сандерленд". Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока не выгонят, скажем так. И я не собираюсь всё бросить и уехать. "Никогда не сдавайся" - это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации" - сказал Слуцкий.
Напомним, что по итогам 16 туров "Халл" занимает 20-е место в Чемпионшипе, имея в своём активе 16 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|16
|35
|2
|Шеффилд Юнайтед
|16
|33
|3
|Кардифф Сити
|16
|31
|4
|Бристол Сити
|16
|30
|5
|Мидлсбро
|16
|26
|6
|Астон Вилла
|16
|26
|7
|Дерби Каунти
|15
|25
|8
|Ипсвич Таун
|15
|24
|9
|Ноттингем Форест
|16
|24
|10
|Лидс Юнайтед
|16
|23
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|16
|23
|12
|Брентфорд
|16
|22
|13
|Норвич Сити
|16
|22
|14
|Престон Норт Энд
|16
|21
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|16
|21
|16
|Барнсли
|15
|19
|17
|Фулхэм
|16
|19
|18
|Рединг
|15
|18
|19
|Миллуол
|16
|17
|20
|Халл Сити
|16
|16
|21
|Бертон Альбион
|16
|13
|22
|Бирмингем Сити
|16
|12
|23
|Болтон Уондерерс
|16
|11
|24
|Сандерленд
|16
|10