Слуцкий: "Я не переживаю насчет возможного увольнения"

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Слуцкий: "Я не переживаю насчет возможного увольнения"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что его могут отправить в отставку.

"Я не переживаю насчет возможного увольнения, так как подобный дискомфорт мешает работе. У нас хорошая атмосфера в клубе. Я получаю поддержку от всех: начиная с владельца и заканчивая каждым сотрудником.

Сейчас мы строим команду, но этот процесс идет не так быстро, как я думал. Я разобрался с возможностями каждого игрока и настроен весьма позитивно.

Мы действительно провели неудачный матч с "Шеффилдом" (1:4). В нем мы играли как дети. Но два последних поединка были вполне равными. Мы могли выиграть их или проиграть", - приводят слова Слуцкого английские СМИ.

Напомним, что после 18 туров "Халл" с 18 очками занимает 20-е место в Чемпионшипе.

Не пропустите: Слуцкий близок к увольнению из "Халла". | http://soccernews.ru 

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