Слуцкий: "Я недооценил уровень Чемпионшипа"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признался, что с его стороны присутствовала недооценка уровня Чемпионшипа.

"Возможно, это было моей ошибкой, но я недооценил уровень Чемпионшипа. Он здесь очень серьёзный. У нас нет значительного преимущества ни в одном матче, для меня это неожиданно. Возможно, это даже не ошибка, а осознание новой информации" - сказал Слуцкий.

Напомним, что по итогам 17 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 17 очков.

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