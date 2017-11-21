Слуцкий: "Я недооценил уровень Чемпионшипа"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признался, что с его стороны присутствовала недооценка уровня Чемпионшипа.
"Возможно, это было моей ошибкой, но я недооценил уровень Чемпионшипа. Он здесь очень серьёзный. У нас нет значительного преимущества ни в одном матче, для меня это неожиданно. Возможно, это даже не ошибка, а осознание новой информации" - сказал Слуцкий.
Напомним, что по итогам 17 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 17 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|17
|38
|2
|Шеффилд Юнайтед
|17
|36
|3
|Кардифф Сити
|17
|34
|4
|Бристол Сити
|17
|31
|5
|Астон Вилла
|17
|29
|6
|Мидлсбро
|17
|26
|7
|Лидс Юнайтед
|17
|26
|8
|Дерби Каунти
|16
|26
|9
|Ипсвич Таун
|16
|25
|10
|Шеффилд Уэнсдэй
|17
|24
|11
|Ноттингем Форест
|17
|24
|12
|Норвич Сити
|17
|23
|13
|Брентфорд
|17
|22
|14
|Престон Норт Энд
|17
|22
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|17
|21
|16
|Барнсли
|16
|20
|17
|Фулхэм
|17
|20
|18
|Миллуол
|17
|18
|19
|Рединг
|16
|18
|20
|Халл Сити
|17
|17
|21
|Бирмингем Сити
|17
|15
|22
|Бертон Альбион
|17
|13
|23
|Болтон Уондерерс
|17
|12
|24
|Сандерленд
|17
|11