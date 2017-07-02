Слуцкий: "Я - проект Абрамовича"

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Слуцкий: "Я - проект Абрамовича"Новоиспеченный главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о своих связях с владельцем лондонского "Челси" Романом Абрамовичем.

"Да, Абармович - мой друг, и пытается помочь мне. Последние полгода я учил английский язык, посмотрел множество матчей Премьер-Лиги, Чемпионшипа. На сегодня его проект - это я", - приводит слова 46-летнего специалиста ВВС.

Напомним, Рюдигер близок к переходу в "Челси". | soccernews.ru

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