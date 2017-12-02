Слуцкий: "Я вижу проблему в игре "Халла" 

Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о матче с "Шеффилд Уэнсдей" (2:2).

"Очень важно, что мы заработали очко, потому что в раздевалке сейчас не лучшая атмосфера. У нас есть только один путь - мы обязаны контролировать игру все время. Когда перестаем это делать - проигрываем. Думаю, мы заслуживали ничью.

Я вижу проблему в нашей игре: мы теряем уверенность, когда нам приходится перестраиваться в защите после забитых голов. Серьезно, в каждой игре в таких случаях у нас возникают трудности, и матч с "Шеффилд Уэнсдей" - не исключение. В первом тайме мы играли отлично, а после перерыва опустились глубже, глубже, глубже - и ситуация изменилась.

​Обычно сценарий наших игр немного другой, но сейчас мы сравняли счет. Важно, что это сделал капитан Доусон. Надеюсь, теперь удача вернется к нам" - приводят слова Слуцкого российские СМИ.

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