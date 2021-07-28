Слуцкий ярко отреагировал на успех российских гимнастов на Олимпиаде
Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поздравил российских гимнастов, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Токио.
"Прошло несколько дней Олимпиады, поэтому мои пожелания, может быть, чуть-чуть запоздавшие. Поздравляю тех олимпийцев, которые достигли великолепного результата. У нас уже достаточно большое количество медалей. Особые поздравления нашим гимнастам, я их лично поздравил в своем инстаграме. И Артура Далалояна, и Никиту Нагорного, и Давида Белявского, и Дениса Облязина. Огромные молодцы. 25 лет у нас не было золота в командных соревнованиях в гимнастике. Вы сделали просто чудо. Особенно Артур. Как ты за 3 месяца залечил ахилл, никто не понимает. У нас доктор спрашивает, как такие чудеса случаются, и что за сила духа у этого человека. Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать – удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем", – приводятся слова Слуцкого в официальном инстаграм-аккаунте Олимпийского комитета России.
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