Слуцкий ярко отреагировал на успех российских гимнастов на Олимпиаде

Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поздравил российских гимнастов, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Токио.

"Прошло несколько дней Олимпиады, поэтому мои пожелания, может быть, чуть-чуть запоздавшие. Поздравляю тех олимпийцев, которые достигли великолепного результата. У нас уже достаточно большое количество медалей. Особые поздравления нашим гимнастам, я их лично поздравил в своем инстаграме. И Артура Далалояна, и Никиту Нагорного, и Давида Белявского, и Дениса Облязина. Огромные молодцы. 25 лет у нас не было золота в командных соревнованиях в гимнастике. Вы сделали просто чудо. Особенно Артур. Как ты за 3 месяца залечил ахилл, никто не понимает. У нас доктор спрашивает, как такие чудеса случаются, и что за сила духа у этого человека. Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать – удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем", – приводятся слова Слуцкого в официальном инстаграм-аккаунте Олимпийского комитета России.

Не пропустите: "Рубин" показал шуточный разговор Слуцкого и Карпина. | http://soccernews.ru