Слуцкий ярко раскритиковал Хвичу за игру в матче с "Нижним Новгородом"

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Слуцкий ярко раскритиковал Хвичу за игру в матче с "Нижним Новгородом"

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий остался недоволен действиями полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче 17-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (1:2).

"Не знаю, доволен он или недоволен заменой, но его действия на футбольном поле предполагали замену ещё в перерыве", - сказал Слуцкий.

Напомним, что грузинский легионер покинул поле на 52-й минуте. Вместо него вышел Солтмурад Бакаев.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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