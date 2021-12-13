Слуцкий ярко высказался о российском футболе

Фото: инстаграм Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил фразу "Мы — говно", которую он сказал после провального Евро-2016, а также назвал причины стагнации российского футбола.

"Глобально мы просто с группой игроков обсуждали, кто мы на сегодняшнем уровне ведущих европейских команд. А мы все-таки играли в группе с Англией, с Уэльсом, который тогда был очень силен, со Словакией, где бы суперфутболист Гамшик, играющий в топовых клубах, у нас тогда такого не было. Мы просто пытались понять свое место, и вообще, где мы и что мы. И фраза "Мы — говно", она была в том плане, что мы на этом уровне реально ничего из себя не представляем и на этом уровне мы не конкурентоспособны".

У российского футбола есть один шанс подняться — признать, что он — говно?

"Да. Говно, что он на низком уровне, что мы не конкурентоспособны на уровне клубов и сборных, что вопрос не в Черчесове, Слуцком или Зобнине, который передачу не туда отдал, а он гораздо объемнее. Когда у меня спрашивают, почему российский футбол находится на таком уровне, я всегда привожу несколько очень простых примеров.

В голландском "Витессе", в котором я работал, население города — 100 тысяч человек. У них на отбор 9-летних мальчишек приходит 500 детей. А когда я провожу отбор в свою единственную бесплатную школу в миллионном Волгограде, у меня 500 детей приходит по девяти возрастам. Когда у любого исландца в шаговой доступности есть полноразмерный манеж, а у нас — на трех четвертых части страны дети с октября по апрель занимаются в зале 20 на 40. У нас нет условий, инфраструктуры, тренеров, и у нас даже нет у ребенка таких гиперпотребностей этим футболом заниматься. Поэтому, конечно, мы слабее", — сказал российский специалист для Ксении Собчак.

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