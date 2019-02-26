Слуцкий ярко высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий ярко высказался о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
"Я их так же, как любой нормальный человек, осуждаю, они сами себя давным-давно осуждают. Но на любое действие должно быть противодействие. И если я на тебя дунул, это не значит, что ты мне должен провести двойку боковую в челюсть. Должна быть адекватная ответная реакция. Шесть месяцев - это не просто много, это гипермного. Взял бы я их в "Витесс"? Сложный вопрос. Я могу сказать, что по уровню мастерства оба могли бы спокойно играть в "Витессе". Но дальше пошли вопросы контрактов, денег, здоровья, будут ли они выездными или невыездными", - сказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу "КраСава".
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО.
6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года. Это решение попытается оспорить защита футболистов. Дата рассмотрения апелляции - сегодня, 26 февраля.
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