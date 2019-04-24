Слуцкий: "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от "Аякса" (2:4) в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов.
"Тяжело играть с "Аяксом", который является одной из лучших команд мира. Этот матч был особенно интересен для меня. Такие команды обнажают все твои проблемы и показывают уровень твоих игроков. Благодаря матчу я получил много информации.
В первом тайме мы сыграли хорошо, пропустили всего один гол, а соперник почти не создал моментов. Было непросто найти баланс, так как тяжело хорошо сыграть с "Аяксом" и в защите, и в атаке. "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это", - цитирует Слуцкого Fox Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ Венло
|31
|37
|12
|АДО Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортунна Ситтард
|31
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|31
|27
|18
|НАК Бреда
|31
|22