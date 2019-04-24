Слуцкий: "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это"



Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от "Аякса" (2:4) в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов.

"Тяжело играть с "Аяксом", который является одной из лучших команд мира. Этот матч был особенно интересен для меня. Такие команды обнажают все твои проблемы и показывают уровень твоих игроков. Благодаря матчу я получил много информации.

В первом тайме мы сыграли хорошо, пропустили всего один гол, а соперник почти не создал моментов. Было непросто найти баланс, так как тяжело хорошо сыграть с "Аяксом" и в защите, и в атаке. "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это", - цитирует Слуцкого Fox Sports.

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