Слуцкий: "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это"

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Слуцкий: "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от "Аякса" (2:4) в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов.

"Тяжело играть с "Аяксом", который является одной из лучших команд мира. Этот матч был особенно интересен для меня. Такие команды обнажают все твои проблемы и показывают уровень твоих игроков. Благодаря матчу я получил много информации.

В первом тайме мы сыграли хорошо, пропустили всего один гол, а соперник почти не создал моментов. Было непросто найти баланс, так как тяжело хорошо сыграть с "Аяксом" и в защите, и в атаке. "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это", - цитирует Слуцкого Fox Sports.

Не пропустите: "Аякс" побил рекорд Нидерландов, который держался 38 лет. | http://soccernews.ru

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