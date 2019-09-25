Слуцкий: "За один день я набрал больше подписчиков в инстаграме, чем "Витесс" за всё время"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о своей популярности в социальных сетях.

"Сотрудник медиадепартамента нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков в инстаграме, чем "Витесс" за всё время. Он был очень расстроен, но я ответил, что это не моя вина, что я не знаю, что произошло. Он сказал, что они работают над развитием своего аккаунта уже четыре года, а я за день набрал больше подписчиков. Потому что Россия - большая страна.

Если я завёл страницу в инстаграме, то для веселья. Я пытаюсь показать, что тренеры - это нормальные люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаёшься обычным человеком", - сказал Слуцкий.

48-летний российский специалист возглавляет "Витесс" с 2018 года. Сейчас его команда входит в тройку лидеров Эредивизи.

Не пропустите: Слуцкий загипнотизировал Березуцких особой собакой. | http://soccernews.ru