Слуцкий загипнотизировал Березуцких особой собакой
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий подшутил над видео о "собаке-гипнотезере", которое стало популярным, попав в передачу "Удивительные люди", в котором шпиц якобы усыплял людей взглядом.
Слуцкий опубликовал в своем Instagram видео, на котором собака гипнотизирует братьев Березуцких и членов их семей.
"Собака-гипнотизер. Часть 2", - написал тренер.
В нынешнем сезоне "Витесс" под руководством российского специалиста занимает первого место в турнирной таблице голландского чемпионата.
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