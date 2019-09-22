Слуцкий загипнотизировал Березуцких особой собакой



Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий подшутил над видео о "собаке-гипнотезере", которое стало популярным, попав в передачу "Удивительные люди", в котором шпиц якобы усыплял людей взглядом.

Слуцкий опубликовал в своем Instagram видео, на котором собака гипнотизирует братьев Березуцких и членов их семей.

"Собака-гипнотизер. Часть 2", - написал тренер.

В нынешнем сезоне "Витесс" под руководством российского специалиста занимает первого место в турнирной таблице голландского чемпионата.

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