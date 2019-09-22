Слуцкий загипнотизировал Березуцких особой собакой

Теги витесслеонид слуцкий

Слуцкий загипнотизировал Березуцких особой собакой
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий подшутил над видео о "собаке-гипнотезере", которое стало популярным, попав в передачу "Удивительные люди", в котором шпиц якобы усыплял людей взглядом.

Слуцкий опубликовал в своем Instagram видео, на котором собака гипнотизирует братьев Березуцких и членов их семей.

"Собака-гипнотизер. Часть 2", - написал тренер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собака-гипнотизёр. Часть 2

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

В нынешнем сезоне "Витесс" под руководством российского специалиста занимает первого место в турнирной таблице голландского чемпионата.

Не пропустите: "Витесс" подпишет со Слуцким новый долгосрочный контракт. | http://soccernews.ru
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