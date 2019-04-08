Слуцкий: "Защитите нас от этого арбитра, может, он не любит толстых или лысых, я не знаю"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча с ПСВ продолжил критиковать главного арбитра встречи Сердара Гёзюбююка.

Напомним, что сначала российский специалист ярко охарактеризовал рефери в микс-зоне, но на этом эмоциональные комментарии экс-тренера ЦСКА не закончились.

"Послушайте. Пожалуйста, защитите нас от Гёзюбююка, потому что он худший судья в мире. И, возможно, у него какие-то личные трудности со мной. Может, он не любит толстых или лысых, я не знаю. Я спросил его, почему он не посмотрел видеоповтор. Он сказал, что был уверен. Это значит, что он слишком эгоистичный, слишком заносчивый и не очень хороший судья", - сказал Слуцкий.

После пресс-конференции рулевой "Витесса" также признался, что его не волнует возможное наказание за критику в адрес арбитра.

"Мне пофиг", - коротко ответил Слуцкий.

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