Слуцкий: "Защитите нас от этого арбитра, может, он не любит толстых или лысых, я не знаю"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча с ПСВ продолжил критиковать главного арбитра встречи Сердара Гёзюбююка.
Напомним, что сначала российский специалист ярко охарактеризовал рефери в микс-зоне, но на этом эмоциональные комментарии экс-тренера ЦСКА не закончились.
"Послушайте. Пожалуйста, защитите нас от Гёзюбююка, потому что он худший судья в мире. И, возможно, у него какие-то личные трудности со мной. Может, он не любит толстых или лысых, я не знаю. Я спросил его, почему он не посмотрел видеоповтор. Он сказал, что был уверен. Это значит, что он слишком эгоистичный, слишком заносчивый и не очень хороший судья", - сказал Слуцкий.
После пресс-конференции рулевой "Витесса" также признался, что его не волнует возможное наказание за критику в адрес арбитра.
"Мне пофиг", - коротко ответил Слуцкий.
Не пропустите: "Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|29
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|Фейеноорд
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|АЗ
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|Хераклес
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|Витесс
|29
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|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
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|Зволле
|29
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|Эммен
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