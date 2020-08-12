Слуцкий затруднился назвать сроки возвращения на поле Шатова

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий пока не знает, когда вернется полузащитник Олег Шатов.



Ранее сообщалось, что футболист получил микроповреждение, ни разу не сыграв за «Рубин».

"Сложный вопрос, у Шатова не очень серьёзное повреждение, но учитывая плотность календаря, я не могу дать точную дату. Меркулов с "Локомотивом" дебютировал за команду отлично, Деспотович сыграл так, как он готов на сегодняшний день", - сказал Слуцкий.



Напомним, Шатов перешел в "Рубин" на правах свободного агента.

Не пропустите: Вратарь "Рубина" Дюпин подвел итоги матча с "Локомотивом"| http://soccernews.ru