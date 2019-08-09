Слуцкий завел аккаунт в Instagram

Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил о создании собственного аккаунта в Instagram.

"Дорогие друзья, приветствую Вас в моем официальном Instagram-аккаунте", - написал тренер.

48-летний Слуцкий в данный момент тренирует голландский "Витесс". В прошлом сезоне клуб под его руководством занял шестое место в чемпионате Нидерландов.

В нынешнем сезоне "Витесс" стартовал домашней ничьей с "Аяксом" (2:2).

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